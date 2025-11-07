Dijon crucifie Bourg-en-Bresse, Le Puy coule Aubagne, Châteauroux renoue avec le succès

Un multiplex animé en queue de peloton.

Pas d’inquiétude pour le leader rouennais qui ne pouvait pas se faire détrôner ce vendredi, malgré les rencontres de ses poursuivants : Dijon et Sochaux. Mais ce sont bien les Dijonnais qui ont signé la bonne opération du soir en s’imposant sur la pelouse de Bourg-en-Bresse (1-2) grâce au doublé en début de partie de Julien Domingues, d’abord sur penalty (0-1, 8 e ) puis juste après le quart d’heure de jeu (0-2, 17 e ) . Les Dijonnais ont tout de même décidé de se faire peur en fin de partie après que Brandon Ndezi a écopé d’un deuxième carton jaune, synonyme d’expulsion (86 e ). Les protégés de Baptiste Ridira se sont donc adjugés la deuxième place du classement, au détriment de Sochaux qui a été tenu en échec sur la pelouse de Fleury (0-0).…

LB pour SOFOOT.com