Dijon crucifie Bourg-en-Bresse, Le Puy coule Aubagne, Châteauroux renoue avec le succès
information fournie par So Foot 07/11/2025 à 21:32

Un multiplex animé en queue de peloton.

Pas d’inquiétude pour le leader rouennais qui ne pouvait pas se faire détrôner ce vendredi, malgré les rencontres de ses poursuivants : Dijon et Sochaux. Mais ce sont bien les Dijonnais qui ont signé la bonne opération du soir en s’imposant sur la pelouse de Bourg-en-Bresse (1-2) grâce au doublé en début de partie de Julien Domingues, d’abord sur penalty (0-1, 8 e ) puis juste après le quart d’heure de jeu (0-2, 17 e ) . Les Dijonnais ont tout de même décidé de se faire peur en fin de partie après que Brandon Ndezi a écopé d’un deuxième carton jaune, synonyme d’expulsion (86 e ). Les protégés de Baptiste Ridira se sont donc adjugés la deuxième place du classement, au détriment de Sochaux qui a été tenu en échec sur la pelouse de Fleury (0-0).…

LB pour SOFOOT.com

