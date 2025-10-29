 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Diffusion des Espoirs par Zack Nani et Ligue 1+ : il y a de la friture sur la ligne
information fournie par So Foot 29/10/2025 à 14:59

Diffusion des Espoirs par Zack Nani et Ligue 1+ : il y a de la friture sur la ligne

Diffusion des Espoirs par Zack Nani et Ligue 1+ : il y a de la friture sur la ligne

L’affaire n’est pas encore dans Zack.

Encore un micmac made in foot français. Alors que tout semblait ficelé pour que Zack Nani et Ligue 1+ co-diffusent les matchs de l’équipe de France Espoir s, la machine s’est enraye encore. La raison ? Selon L’Équipe , un contrat d’exclusivité du streameur avec Free , son partenaire attitré, qui vient tout juste de dégainer Free TV, sa nouvelle appli gratuite censée révolutionner la télé sans engagement. Résultat : Ligue 1+ se retrouve bloqué une nouvelle fois dans la quête tardive de la diffusion des Espoirs.

SF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Robinho assure n'avoir aucun traitement de faveur en prison
    Robinho assure n'avoir aucun traitement de faveur en prison
    information fournie par So Foot 29.10.2025 16:34 

    Toujours rien à voir avec Nicolas Sarkozy. Condamné en 2022 à neuf ans d’emprisonnement pour viol collectif sur une jeune femme en 2013, Robinho s’est exprimé à travers d’une vidéo filmée depuis sa cellule de la prison de Tremembé à São Paulo, dans une prise de ... Lire la suite

  • D'ici à 2027, la moitié (en masse) des articles de sport et de loisirs devront être recyclés. (crédit : Adobe Stock / photo générée par IA)
    Le défi du recyclage des plastiques des équipements sportifs
    information fournie par The Conversation 29.10.2025 16:30 

    Skis, raquettes, ballons, planches de surf… Tous nos équipements sportifs sont de vrais casse-tête à recycler. Pour minimiser leur impact et faciliter leur fin de vie, il devient donc nécessaire de repenser leur conception. C'est un constat qui s'impose dès qu'on ... Lire la suite

  • Le président de Sainté mise sur la santé
    Le président de Sainté mise sur la santé
    information fournie par So Foot 29.10.2025 15:51 

    Rien à voir avec Nicolas Sarkozy. Le patron canadien de l’ASSE, Larry Tanenbaum, frappe fort hors des terrains. Selon Le Progrès , le milliardaire a annoncé un don de plus d’un million d’euros au CHU de Saint-Étienne pour soutenir un programme de recherche sur ... Lire la suite

  • Un ex-grantatakan de l'OM est sur le marché !
    Un ex-grantatakan de l'OM est sur le marché !
    information fournie par So Foot 29.10.2025 15:42 

    Qui veut recruter Pipa ? Ex-flop de l’Olympique de Marseille, Dario Benedetto se retrouve désormais sans club . À 35 ans, l’attaquant argentin avait rejoint en juin dernier le club de Newell’s Old Boy pour une durée d’une année après trois saisons à Boca Juniors.… ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank