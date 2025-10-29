Diffusion des Espoirs par Zack Nani et Ligue 1+ : il y a de la friture sur la ligne

L’affaire n’est pas encore dans Zack.

Encore un micmac made in foot français. Alors que tout semblait ficelé pour que Zack Nani et Ligue 1+ co-diffusent les matchs de l’équipe de France Espoir s, la machine s’est enraye encore. La raison ? Selon L’Équipe , un contrat d’exclusivité du streameur avec Free , son partenaire attitré, qui vient tout juste de dégainer Free TV, sa nouvelle appli gratuite censée révolutionner la télé sans engagement. Résultat : Ligue 1+ se retrouve bloqué une nouvelle fois dans la quête tardive de la diffusion des Espoirs. …

SF pour SOFOOT.com