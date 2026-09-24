 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Dieu et l'IA: quand le Vatican s'invite à la table des géants de la tech
information fournie par AFP 24/09/2026 à 07:38
Ajouter Boursorama à vos sources

La place Saint-Pierre au Vatican le 25 mai 2026 ( AFP / Alberto PIZZOLI )

La place Saint-Pierre au Vatican le 25 mai 2026 ( AFP / Alberto PIZZOLI )

Quand Brian Green franchit pour la première fois la porte d'Anthropic, dans la Silicon Valley, un jour de décembre 2025, accompagné d'un curé en chemise noire et col romain, il est loin d'imaginer ce qui va suivre.

Au côté du prêtre, cet expert en éthique de l'intelligence artificielle (IA) de l'université catholique Santa Clara, en Californie, participe alors à une "réunion exploratoire" à la demande de l'entreprise américaine.

L'idée: évaluer si un dialogue est possible avec l'Eglise - les deux hommes sont membres d'un groupe de recherche sur l'IA lié au Vatican - afin d'"influencer positivement" les évolutions technologiques, se souvient-il.

Sept mois plus tard, le 25 mai, à trois sièges du pape dans la salle du Synode au Vatican, entouré de cardinaux et à la stupéfaction générale, est assis un non-croyant: Christopher Olah, le co-fondateur d'Anthropic en personne. Le pape Léon XIV présente la première encyclique jamais consacrée à l'IA - dans laquelle il appelle à "désarmer" l'IA pour "l'empêcher de dominer l'humain".

Christopher Olah, le cofondateur d'Anthropic; à droite, salue le pape Léon XIV lors de sa présentation de la première encyclique jamais consacrée à l'IA, "Magnifica humanitas", au Vatican le 25 mai 2026 ( AFP / Alberto PIZZOLI )

Christopher Olah, le cofondateur d'Anthropic; à droite, salue le pape Léon XIV lors de sa présentation de la première encyclique jamais consacrée à l'IA, "Magnifica humanitas", au Vatican le 25 mai 2026 ( AFP / Alberto PIZZOLI )

Il dénonce aussi la concentration du pouvoir technologique entre les mains de quelques entreprises privées, dont Anthropic… avant de laisser son patron s'exprimer.

"Certains pourraient croire que les questions d'IA sont du ressort des informaticiens comme moi. Ils se trompent", déclare le trentenaire au visage juvénile à l'assemblée réunie entre les murs de la cité-Etat.

"Nous avons besoin que davantage d'acteurs dans le monde — communautés religieuses, société civile, chercheurs, gouvernements — fassent ce que Sa Sainteté a fait ici: prendre cela au sérieux, regarder attentivement et orienter les événements dans une meilleure direction", prêche-t-il encore.

De quoi susciter un malaise au sein de l'Eglise où certains ont pointé le risque d'une forme de "pope washing", de légitimation ou de caution morale à la veille d'une entrée en bourse d'Anthropic, dont la valorisation pourrait atteindre 2.000 milliards de dollars.

Mais dans un contexte où les inquiétudes grandissent sur l'avenir de l'IA - et sa potentielle capacité à dominer le monde - jusque chez les acteurs qui la développent, le Vatican estime avoir un rôle à jouer.

Aux "avant-postes"

L'intérêt de l'Eglise catholique pour les questions liées à l'IA ne date pas d'hier. Dès les années 2010, sous l'impulsion du pape François, les échanges se multiplient avec des universitaires et des dirigeants de la Silicon Valley.

La première étape majeure intervient en février 2020 avec le lancement du "Rome Call for AI Ethics", texte signé entre autres par le Vatican, Microsoft et IBM. Novateur pour l'époque, il promeut une "algor-éthique" fondée sur la transparence et la protection de la vie privée.

Quatre ans plus tard, François devient le premier pape à participer à un sommet du G7. Le pontife argentin y qualifie l'IA de "révolution cognitivo-industrielle" et plaide pour que les décisions les plus sensibles restent sous contrôle humain, notamment dans le domaine militaire.

"Le Vatican a joué un rôle d'avant-poste en identifiant très tôt une tendance qui allait devenir structurante", confirme à l'AFP Eric Salobir, conseiller auprès du Saint-Siège et président de la Human Technology Foundation, qui compte parmi ses membres Google, Palantir et Qualcomm.

Mais les choses s'accélèrent vraiment avec l'arrivée de Léon XIV au printemps 2025, "un pape profondément inscrit dans la modernité" - le premier à porter une montre connectée - qui "comprend ces questions grâce à sa formation scientifique" de mathématicien, ajoute ce prêtre dominicain.

Le pontife américain, attendu en France vendredi, où il devrait évoquer le sujet lors de sa visite à l'Unesco, ne cesse de mettre en garde contre la dépendance croissante aux algorithmes.

La première encyclique du pape Léon XIV consacrée à l'IA, "Magnifica humanitas", au Vatican le 25 mai 2026 ( AFP / Alberto PIZZOLI )

La première encyclique du pape Léon XIV consacrée à l'IA, "Magnifica humanitas", au Vatican le 25 mai 2026 ( AFP / Alberto PIZZOLI )

Son encyclique "Magnifica Humanitas" (Humanité magnifique) est souvent comparée à celle de Léon XIII en 1891 sur les droits des travailleurs, qui a redéfini la doctrine sociale de l'Église catholique pendant la révolution industrielle.

Ce document majeur est le fruit d'une "stratégie du Vatican qui articule diplomatie religieuse, expertise académique - à travers notamment son vaste réseau d'universités catholiques et pontificales - et dialogue avec le monde des technologies", décrypte François Mabille, directeur de l'Observatoire géopolitique du religieux.

Chantage

Après la réunion de décembre 2025 dans la Silicon Valley, Brian Green et le curé sont à nouveau invités par Anthropic en janvier, et à plusieurs reprises les mois qui suivent. Ce dernier n'est pas n'importe qui: le père Brendan McGuire, qui dirige la paroisse Saint-Simon à Los Altos, en Californie, a étudié les cryptosystèmes avant de devenir cadre dans la tech puis d'entrer dans les ordres.

Cette fois, les deux hommes sont rejoints par un représentant officiel du Vatican: Mgr Paul Tighe, numéro 2 du Dicastère (ministère) pour la Culture et l'Éducation, avec lequel ils travaillent déjà depuis plusieurs années.

Les échanges - qui réunissent aussi parfois des autorités juives, musulmanes et bouddhistes - se font dans les deux sens. Anthropic, qui n'a pas répondu aux sollicitations de l'AFP, a publiquement assuré s'être appuyé sur leurs contributions pour la rédaction de la charte éthique de son modèle d'IA Claude, publiée fin janvier.

Concrètement, il existe "des sortes d'archétypes de +personnalités+ au sein de l'IA, bonnes ou mauvaises, car les textes et données qui ont servi à entraîner tous ces grands modèles de langage reflètent aussi une part sombre de l'humanité", explique Brian Green à l'AFP. "L'IA reproduit les comportements humains qu'elle observe sur internet, ce que les gens disent sur les forums, comment les personnages de livres agissent, etc".

Lors de simulations internes en 2025, Claude qui jouait le rôle d'un assistant d'entreprise, a par exemple découvert par email qu'il allait être remplacé par un autre système et a tenté de faire chanter un ingénieur sur une affaire de liaison extraconjuguale - fictive.

"Les développeurs tentent d'empêcher que ces comportements consistant à nuire ou à exploiter des êtres humains dans son intérêt ne refassent surface", ajoute le théologien.

Des liens existent aussi avec d'autres géants de l'IA comme Google DeepMind et OpenAI, selon Brian Green et Eric Salobir, mais aucun est allé aussi loin dans le dialogue qu'Anthropic, qui plaide désormais pour une "régulation forte" de l'IA.

Lors d'un conflit judiciaire opposant Anthropic au gouvernement américain, en mars, un collectif de 14 éthiciens et théologiens catholiques dont Brian Green a déposé un mémoire devant la justice pour soutenir sa plainte contre le Pentagone.

L'entreprise avait été exclue de systèmes-clés de la sécurité nationale, après avoir refusé de laisser l'armée utiliser Claude pour des armes létales entièrement autonomes ou la surveillance de masse des Américains.

Réseaux diplomatiques

Alors que Washington rejette une régulation mondialisée de l'IA, comme le président Donald Trump l'a encore affirmé mardi à la tribune de l'ONU, le Vatican s'active aussi sur le plan diplomatique.

Mi-septembre il a dépêché son éminent conseiller sur les questions d’IA au Parlement européen à Strasbourg. Le théologien Paolo Benanti n'a pas manqué de souligner les convergences de vues entre le Vatican et les 27, encourageant les eurodéputés à légiférer sur ce sujet pour ne pas laisser les acteurs de l'IA seuls décisionnaires.

En coulisses, à Rome, d'autres réunions ont eu lieu, dont l'une en avril, à l'ambassade de France près le Saint-Siège, réunissant des représentants de Meta, Google, Amazon et du Vatican sur la protection de l'enfance à l'ère de l'IA, comme l'a rapporté à l'AFP l'un des participants.

"Chacun est dans son rôle - celui des entreprise est de produire la technologie, celui des Etats est de définir les limites de ce qu'ils considèrent acceptable socialement et politiquement (...) Le fait de parler ne préjuge pas d'un accord, mais il vaut mieux savoir ce que les autres pensent avant de prendre position", souligne une source diplomatique occidentale.

Gilles Gressani, directeur de la revue géopolitique Le Grand Continent, va plus loin. Plus que les gouvernements et leurs régulations, l'Eglise est le "véritable concurrent" des géants de l'IA, estime-t-il. "Ce qui se joue avec l'IA, et c'est vertigineux, c'est la définition de ce qu'est l'humain, mais aussi de ce qu'est le divin. Et le Vatican le sait".

IA: Intelligence artificielle
Pape Leon XIV
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

1 commentaire

  • 07:54

    Ont t'ils peur que l'IA, qui est un terme générique vague pour les bénets de notre espèce, ne devienne Dieu?
    A ce moment-là, on conseille au Vatican de lier Jésus et l'IA, voire de les transfigurer en un être supra-numérique transcendantal et immortel.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu lors d'un discours à Tel Aviv le 17 septembre 2026 ( AFP / Jack GUEZ )
    Isolé et sur la défensive, un Netanyahu combatif attendu à l'ONU
    information fournie par AFP 24.09.2026 08:36 

    Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, isolé sur la scène internationale et lancé dans une difficile campagne pour sa réélection, prend la parole à la tribune de l'ONU jeudi, où il ne manquera pas de pourfendre l'institution et ses opposants. Le conflit ... Lire la suite

  • ( AFP / SEBASTIEN BOZON )
    Le marché automobile européen continue de s'électrifier
    information fournie par Boursorama avec AFP 24.09.2026 08:35 

    Les ventes de voitures neuves ont augmenté de 5,3% dans l'Union européenne sur les huit premiers mois de 2026 et l'électrique continue de progresser, selon l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA) jeudi. Malgré la hausse des prix de l'énergie ... Lire la suite

  • Des disjoncteurs Schneider Electric (Crédit: / Adobe Stock)
    Schneider Electric conclut un accord pour acquérir Shelly Group
    information fournie par Reuters 24.09.2026 08:33 

    (Actualisé avec détails de l'opération §§3-5) Schneider Electric SCHN.PA a annoncé jeudi un accord en vue de l'acquisition de Shelly Group SLYG.BB , avec une une opération intégralement en numéraire au prix de 70 euros par action valorisant le groupe bulgare de ... Lire la suite

  • ( AFP / FABRICE COFFRINI )
    Suisse: les sénateurs optent pour un compromis sur les fonds propres d'UBS
    information fournie par Boursorama avec AFP 24.09.2026 08:26 

    Les sénateurs en Suisse ont opté mercredi pour un compromis sur les fonds propres d'UBS pour ses filiales à l'étranger lors d'un vote très attendu, la banque y voyant toutefois un durcissement "excessif" des règles bancaires suisses. Le gouvernement, qui veut tirer ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank