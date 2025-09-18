 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Diego Simeone revient sur son coup de sang
information fournie par So Foot 18/09/2025 à 11:15

Le Cholismo a vu rouge, dans tous les sens.

Battu au bout du temps additionnel par le Liverpool de Slot ce mercredi soir à Anfield, l’entraîneur de l’Atlético de Madrid Diego Simeone , s’est fait expulsé dans la foulée du but vainqueur inscrit par Van Djik (92 e ) . La cause : les insultes permanentes (doublées de l’équivalent du doigt d’honneur britannique) d’un supporter des Reds qui a fait sortir de ses gonds le coach des C olchoneros , pourtant déjà bien monté en température. L’intervention des stadiers a fait office de tampon, mais l’Argentin a dû regagner les vestiaires, quelques secondes avant la fin du match.…

KM pour SOFOOT.com

