Diego Forlan hospitalisé après un choc lors d’un match de vétérans
Petite pause dans l’ascension tennistique
Diego Forlan, 46 ans, s’est retrouvé à l’hôpital ce week-end après un vilain choc lors d’un match de vétérans de la Liga Universitaria uruguayenne. L’ancien attaquant de Manchester United, de l’Atlético et de l’Inter jouait pour les Old Boys face aux Old Christians (victoire 4-1), quand un duel malheureux l’a envoyé au tapis. Résultat : trois côtes cassées, un poumon partiellement affaissé et un drainage d’urgence selon Referi . Pas le genre de stats qu’on aime entendre.…
