Diego Costa prenait son pied contre les vicieux sur le terrain
27/02/2026 à 20:12

Du sang, de la sueur et des larmes. À l’occasion d’un entretien avec l’ancien milieu de l’Atlético, Mario Suárez, publié ce jeudi, Diego Costa y est allé de ses confidences. Revenant sur les défenseurs qu’il a pu croiser au cours de sa carrière, l’ancien Co lchonero a dit sa préférence pour les plus vicieux d’entre eux.

Piqué et Puyol ? D’immenses joueurs, que le buteur a affronté à plusieurs reprises en Liga, mais un poil trop lisses à son goût : « Ils me mettaient une raclée, puis s’excusaient. Alors, je leur disais “Ne me demandez pas pardon, insultez-moi !” »

