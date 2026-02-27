Claude Puel compare (un peu) un de ses joueurs à un Ballon d'or

Il est toujours important de câliner ses joueurs. Bon, attention à ne pas trop en faire, mais Claude Puel s’est permis de faire un beau compliment à Mohamed-Ali Cho, plutôt en forme ces derniers temps, à deux jours du match contre le Paris FC.

Un petit air de Dembélé

« On peut le comparer un petit peu à toute proportion gardée, parce qu’il y en a un qui a le Ballon d’or, à un Dembélé avec des caractéristiques où il peut aller sur son pied droit, son pied gauche. Il doit peut-être juste acquérir un peu plus de volume pour maintenir des efforts pendant tout un match », explique Puel.…

EA pour SOFOOT.com