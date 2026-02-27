Benfica prend des mesures fortes contre le racisme dans son stade

Tolérance zéro. Dans un communiqué publié sur son site ce vendredi, Benfica a dénoncé les nouveaux faits de racisme de la part de ses supporters lors de la confrontation de Ligue des champions contre le Real Madrid et a suspendu cinq socios après l’ouverture de procédures disciplinaires faisant « suite à l’enquête interne menée à la suite du match aller » remporté 1-0 par le Real à Lisbonne le 17 février.

Des comportements racistes contraires aux valeurs du club

Sans surprise, ces supporters, qui risquent jusqu’à l’exclusion du club et de son stade , ont eu « des comportements inappropriés dans les tribunes, de nature raciste » , a précisé Benfica. Le club, éliminé par les Madrilènes en barrages, « réaffirme qu’ il ne tolère aucune forme de discrimination ou de racisme et continuera à agir avec fermeté chaque fois que des comportements contraires aux valeurs du club, du sport et de la société seront constatés » .…

LL pour SOFOOT.com