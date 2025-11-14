Didier Deschamps revient sur son choix de nommer Mbappé capitaine

Un capitaine pas abandonné.

Une nouvelle fois décisif jeudi soir face à l’Ukraine, Kylian Mbappé traverse une période faste avec l’équipe de France , un an après voir connu quelques tourments. L’occasion pour Didier Deschamps de brosser à nouveau son capitaine dans le sens du poil, alors que les Bleus ont validé leur ticket pour la Coupe du monde. « Il a retrouvé son meilleur niveau. Quand il a eu à prendre le relais , il l’a très bien fait, a salué le sélectionneur en conférence de presse. Il respire le bonheur, ça se voit, ça se ressent, même s’il a connu une période plus compliquée. Je vous ai toujours dit que l’équipe de France serait toujours plus forte avec Kylian. Quand il est à ce niveau, c’est compliqué pour les adversaires et ça nous facilite les choses. » …

TB pour SOFOOT.com