Didier Deschamps rend hommage à Avi Assouly : « L’OM a perdu l’une de ses grandes voix »

Une légende marseillaise qui en honore une autre.

Le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps a réagi ce vendredi à la disparition d’Avi Assouly , célèbre commentateur radio des matchs de l’OM et figure du journalisme sportif français. Très présent dans les médias depuis ce jeudi et une longue interview autour de son départ des Bleus, de son avenir et de l’actualité de l’EDF, l’ex-milieu de terrain (1989-1990 et 1991-1994) et ancien coach de l’OM (2009-2012) a tenu à rendre hommage à un fidèle suiveur du club phocéen.…

TJ pour SOFOOT.com