Didier Deschamps réagit à la blessure d’Hugo Ekitiké

La chatte à DD ce n’était pas pour lui. Gravement blessé lors du quart de finale retour de Ligue des champions face au PSG , Hugo Ekitiké manquera la prochaine Coupe du monde . Un crève cœur pour l’attaquant, qui avait fait ses preuves cette saison chez les Reds , mais aussi pour l’équipe de France et surtout son sélectionneur, qui semblait bien décidé à le prendre dans ses bagages pour l’Amérique du Nord .

Rendez-vous pour plus tard

Dans un communiqué Didier Deschamps s’est exprimé pour dire toute la peine qu’il avait à l’égard de l’ancien rémois , désormais sur la touche pour un bon bout de temps. « Hugo s’est sérieusement blessé, mardi soir, contre le PSG. La gravité de sa blessure va malheureusement l’empêcher de terminer la saison avec Liverpool et de participer à la Coupe du Monde , avance ainsi le double D. Hugo fait partie de la dizaine de jeunes joueurs qui ont fait leurs débuts en sélection ces derniers mois. Il s’était parfaitement intégré au groupe, que ce soit sur le terrain ou en dehors . »…

JF pour SOFOOT.com