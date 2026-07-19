D'immenses files d'attente aux abords du MetLife Stadium
Assister à la finale du Mondial demande un coût…et beaucoup de patience. D’importantes files d’attente se sont formées aux alentours du MetLife Stadium , où se dispute la finale de la Coupe du monde 2026 entre l’Espagne et l’Argentine. En cause, selon le Sun , une raison toute bête : le grabuge en cours est dû à la panne de plusieurs tourniquets à l’entrée et à une signalisation peu claire sur place.
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TJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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