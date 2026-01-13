Didier Deschamps n'a pas oublié le doublé de Mamadou Sakho en 2013

Vrais reconnaissent vrais. Ce lundi soir, avant un PSG-PFC qui verra la victoire surprise des visiteurs, Mamadou Sakho annonçait sa retraite sportive en direct du Parc des Princes. À 35 ans, l’ancien capitaine du PSG a décidé de raccrocher les crampons, et ça n’a pas manqué de faire réagir le monde du football. Dont Didier Deschamps , sélectionneur qui a pour coutume d’avoir toujours un petit mot pour célébrer la petite mort de l’un de ses ex-joueurs.

« Je souhaite à « Mamad’ » d’être heureux dans la nouvelle vie qui s’ouvre à lui. Au moment où il annonce la fin de sa carrière, je n’oublie pas le rôle important qu’il a joué en Équipe de France, notamment lors du barrage retour de novembre 2013 face à l’Ukraine. Et plus globalement, sa détermination et sa combativité contagieuse » , a réagi via un communiqué de la FFF. Entre 2010 et 2018, Sakho a porté le maillot bleu à 29 reprises, pour deux buts inscrits. Ces derniers avaient permis dans le même match de qualifier l’équipe de France pour le Mondial 2014.…

TJ pour SOFOOT.com