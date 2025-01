Didier Deschamps, le maître des horloges

Posez vos zapettes : Didier Deschamps mettra fin à son programme à la tête de l'équipe de France en 2026, à l'issue de la prochaine Coupe du monde. Un compte à rebours qui annonce la fin d'une ère mais aussi et surtout la possibilité d'une sortie en apothéose. On parie ?

On aura tout le temps de faire le bilan du double septennat de Didier Deschamps. De toute façon, c’est lui qui décidera de donner au tableau son aspect final. Les jours qui nous séparent du 19 juillet 2026, date de la finale du Mondial nord-américain et désormais date d’expiration de l’omnipotent sélectionneur national, pourront apporter leur lot de victoires folles, de matchs chiants, de buts de Randal Kolo Muani, de conférences de presse fades et de listes préétablies. Pourquoi pas de nouveaux trophées aussi, puisqu’une Ligue des nations au printemps et une Coupe du monde seront mises en jeu. Mais à travers l’information délivrée mardi soir par le quotidien L’Équipe , vendant la mèche que la Dèche annoncera ce mercredi au 13 Heures de TF1 la fin de son aventure avec les Bleus, se rappelle surtout à nous la capacité – ou plutôt l’obsession maladive – du Double D de maîtriser le temps. Encore, et toujours.

Épiphanie et prémonitions

Cette fois, c’est donc un 8 janvier, après les embrassades sous le gui (pas Stéphan, l’autre), entre deux galettes des rois, et le lendemain d’une journée riche en actu (les dix ans de l’attentat contre Charlie Hebdo, prévue, et la mort de Jean-Marie Le Pen, fortuite), que le Basque a décidé de remettre sa couronne en jeu. Deux ans et un jour après sa dernière prolongation, actée par un Noël Le Graët en instance de départ. Cette décision a eu un bon mois pour cheminer dans sa tête. Elle en aura presque 20 pour être mise à exécution.…

Par Mathieu Rollinger pour SOFOOT.com