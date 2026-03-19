Didier Deschamps explique la convocation de Lucas Chevalier

Chevalier perdu ? Revoilà le chemin du château. Désormais cantonné à un rôle de doublure au Paris Saint-Germain, Lucas Chevalier figure bien parmi les joueurs sélectionnés par Didier Deschamps pour les matchs amicaux face au Brésil et à la Colombie, les 26 et 29 mars prochain .

« Son dernier match remonte au 23 janvier (contre Auxerre en Ligue 1) , c’est compliqué car Lucas n’a pas de temps de jeu, commence le champion du monde 1998 et 2018. Ça m’est souvent arrivé de prendre des joueurs importants qui jouent peu, même si ça concernait plutôt des joueurs de champ. Malgré ça, j’ai confiance en lui. » …

SW pour SOFOOT.com