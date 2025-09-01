Didier Deschamps confirme le transfert imminent de Rabiot à Milan
Prends ça, Fabrizio Romano.
Quatre jours avant le match de qualification à la Coupe du monde 2026 contre l’Ukraine, Didier Deschamps était devant la presse ce lundi après-midi. Après avoir appelé Adrien Rabiot pour ce rassemblement de septembre malgré sa situation complexe avec l’Olympique de Marseille, le sélectionneur des Bleus a confirmé que le milieu de terrain rejoindra l’AC Milan avant la fermeture du mercato. …
MBC pour SOFOOT.com
