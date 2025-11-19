 Aller au contenu principal
Dick Advocaat va battre un record à la Coupe du monde
information fournie par So Foot 19/11/2025 à 17:56

L’âge n’est qu’un chiffre.

Au terme d’une phase de qualification folle, le Curaçao a validé ce mercredi matin son ticket pour la Coupe du monde 2026. Une première pour cette petite île des Antilles, qui possède autant d’habitants que le 11 e arrondissement de Paris (environ 150 000). Agé de 78 ans, le sélectionneur de la Blue Wave Dick Advocaat va devenir l’entraineur le plus âgé à disputer un Mondial , devançant Otto Rehhagel, sélectionneur de la Grèce en 2010, qui avait alors 71 ans.…

CDB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
