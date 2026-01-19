Díaz l'a joué petit Brahim

En finale de la CAN, Brahim Díaz s'est loupé contre le Sénégal : sur un penalty synonyme de balle de match, le joueur du Real Madrid a tenté une panenka pourrie qui coûte la couronne continentale au Maroc. Une image qui restera dans la légende, et qui rappelle que même les joueurs les plus brillants peuvent faire n'importe quoi au pire des moments.

Comme tous les gamins qui deviennent professionnels en tapant dans un ballon, Brahim Díaz voulait laisser une trace dans son sport. Pas juste gagner, mais carrément entrer dans l’histoire. Face au Sénégal ce dimanche, les planètes sont alignées pour le joueur du Real Madrid : une finale de CAN, un penalty au bout du temps additionnel provoqué par lui-même pour offrir à son pays un titre attendu depuis 50 piges… Sauf que les Dieux du stade ont décidé d’en faire des leurs : les Sénégalais contestent longtemps, très longtemps, jusqu’à pousser une gueulante et rentrer aux vestiaires.

😱 La panenka tentée… et complètement manquée ! Un choix audacieux sur ce penalty, mais la tentative échoue… moment totalement insolite dans cette finale 🔥…

François Linden pour SOFOOT.com