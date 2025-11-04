 Aller au contenu principal
Diagnostic: bioMérieux pénalisé par une circulation tardive des virus
information fournie par Boursorama avec AFP 04/11/2025 à 08:31

Le spécialiste français du diagnostic in vitro, bioMérieux, a révisé à la baisse ses objectifs de chiffre d'affaires pour 2025 en raison d'une circulation tardive des infections respiratoires qui a affecté la croissance des ventes au troisième trimestre.

( AFP / JEFF PACHOUD )

"En raison d’une saison respiratoire tardive", bioMérieux attend désormais une croissance organique de son chiffre d’affaires comprise entre 5,5% et 6,5% à taux de change constants (contre entre 6% et +7,5% précédemment), selon un communiqué.

L'entreprise familiale, implantée dans la région de Lyon, a confirmé en revanche la croissance attendue entre 12% et 18% d'un indicateur de performance, le résultat opérationnel courant contributif à taux de change constants.

Au troisième trimestre, la croissance organique des ventes (3%) a été freinée "par la poursuite de la baisse à deux chiffres des ventes en Chine", où le marché a ralenti, et par un recul de 8% des ventes de la gamme d'appareils automatisés (BioFire) dans la détection des infections respiratoires, souligne le communiqué.

En dehors de ces deux éléments, la croissance du troisième trimestre s’établit à 7,6%.

Sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires a progressé de 4,2% à 2,99 milliards d'euros malgré un effet négatif des taux de change sur les ventes de 85 millions d'euros dû à l'appréciation de l'euro par rapport à la plupart des devises.

Sur le seul troisième trimestre, le chiffre d'affaires a reculé de 2,1% à 948,1 millions d'euros.

Les ventes de solutions de diagnostic (instruments et réactifs) pour le domaine industriel comme l'agroalimentaire (16% du chiffre d'affaires trimestriel) ont progressé de 4,6% tandis que celles destinées aux patients ont baissé de 3,3% sur le troisième trimestre.

1 commentaire

  • 09:01

    Et bien, faites les (les virus) circuler dans la nature comme chaque année ! Faut faire tourner la planche à billets ! C'est ça "l'économie de marché" !

Signaler le commentaire

