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Devinez qui vient remplacer Lamouchi sur le banc de la Tunisie ?
information fournie par So Foot 16/06/2026 à 08:47

Devinez qui vient remplacer Lamouchi sur le banc de la Tunisie ?

Devinez qui vient remplacer Lamouchi sur le banc de la Tunisie ?

Il y a des défaites qui font mal au classement, et d’autres qui impriment directement la lettre de licenciement. Battue 5-1 par la Suède pour son entrée en lice dans la Coupe du monde, la Tunisie n’a même pas attendu son deuxième match pour changer de sélectionneur. Sabri Lamouchi, nommé en janvier dernier, a été écarté après seulement cinq mois sur le banc des Aigles de Carthage.

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MJ pour SOFOOT.com

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