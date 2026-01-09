 Aller au contenu principal
Devinez qui on a vu chercher sa maison sur TMC ?
information fournie par So Foot 09/01/2026 à 17:30

Il y avait eu Adil Rami à Fort Boyard ou Luis Fernandez dans Nos chers voisins . Jeudi soir, si vous aviez mieux à faire que de regarder le Trophée des champions (par exemple, se perdre sur TMC ) vous avez pu tomber sur l’ex-footballeur Cris dans un épisode de « L’Agence : l’immobilier de luxe en famille ». Dans ce programme simple et rafraîchissant, des stars confient à une famille d’agents immobilier all star la recherche de la maison de leur rêve.

Sandrine semble avoir tapé dans le mille pour Cris et sa famille ! 🤩🎯 Pour découvrir ce magnifique hôtel particulier, rendez-vous jeudi soir sur TMC et TF1+ ! 🔥 pic.twitter.com/FyU1nLpKdI…

CM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
