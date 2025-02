Deuxième accident de voiture pour Wrexham en un mois

Wrexham and Furious.

Mauvaise soirée pour Elliot Lee . Alors qu’il rentrait tranquillement chez lui après la qualification de Wrexham en demi-finales du Vertu Trophy (une coupe impliquant les clubs de League One, League Two et les U21 des clubs de Premier League) contre Bolton, le milieu de terrain a été impliqué dans un accident de voiture. Le choc a concerné deux véhicules, nécessitant une intervention d’urgence et une hospitalisation pour les deux conducteurs selon un communiqué du club.…

MJ pour SOFOOT.com