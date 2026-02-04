Deux usines de pâte à papier en danger en raison des tarifs de rachat d'électricité (direction)

( AFP / NICOLAS TUCAT )

L'avenir de deux usines de pâtes à papier du groupe Fibre Excellence situées Saint-Gaudens (Haute-Garonne) et Tarascon (Bouches-du-Rhône) est menacé en raison de lourdes pertes dans leur activité de revente d'électricité, alerte mercredi la direction de l'entreprise.

Outre la production de pâte à papier, dont il est le numéro 1 en France, destinée à la confection de cahiers, mouchoirs ou emballages, Fibre Excellence produit sur ces deux sites de l'électricité à partir de bois et de copeaux, dont le cours a augmenté de 50% sur le marché français ces dernières années.

"L'activité est en danger tant qu'on n'aura pas de garanties sur le rachat d'électricité. On demande un correctif du contrat pour l'indexer sur les coûts de la matière première, une adéquation avec la réalité économique", a déclaré à l'AFP Thomas Pétreault, directeur des affaires publiques de Fibre Excellence.

Alors que l'activité pâte à papier est à l'équilibre, les comptes de l'entreprise sont plombés par "des pertes de plusieurs dizaines de millions d'euros" dans la production d'électricité, sur l'exercice 2025, relève-t-il.

L'année précédente, en 2024, le groupe avait enregistré un chiffre d'affaires de 360 millions d'euros et un résultat net de 6 millions.

EDF "achète à 120 euros le mégawattheure à Saint-Gaudens, 105 à Tarascon", alors que le coût de production oscille "entre 170 et 180 euros", regrette M. Pétreault.

A titre de comparaison, la centrale biomasse GazelEnergie de Gardanne (Bouches-du-Rhône) revend à EDF au tarif de 250 euros le MW/h, selon Fibre Excellence qui demande "une équité de traitement".

Le patron de Fibre Excellence dit avoir "alerté l'État": l'entreprise "a besoin de garanties d'ici mi-mars. Au vu des garanties, il sera décidé de demander ou pas le placement de l'entreprise sous la protection du tribunal de commerce", poursuit le directeur des affaires publiques.

A ce stade, il n'est question ni de cessation de paiement, ni de liquidation, assure l'entreprise.

Samedi, des milliers de personnes - salariés, élus, habitants - ont manifesté à Saint-Gaudens et appelé l'Etat à agir pour assurer la pérennité de l'entreprise qui emploie 670 salariés, dont 275 à Saint-Gaudens et 270 à Tarascon.

Le groupe Fibre Excellence, qui produit annuellement 1,5 million des 2 millions de tonnes de pâte à papier consommés en France, appartient à Jackson Wijaya, dont la famille dirige le géant indonésien de la papeterie mondiale Asia Pulp and Paper.