Deux trains entrent en collision au Danemark, au moins 17 blessés

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Deux trains sont entrés en collision frontale jeudi au Danemark, faisant au moins 17 blessés dont quatre se trouvent dans un état critique, ont déclaré les services de secours à Reuters.

L'accident s'est produit au nord de Copenhague, sur une ligne reliant les villes de Hillerød et Kagerup, a dit la police dans un communiqué.

"Ce sont deux trains locaux qui sont entrés en collision frontale", a déclaré à Reuters un porte-parole des services de secours.

"Il y a des blessés parmi les passagers. Tout le monde est sorti des trains, donc personne n'est coincé (...) D'importants moyens ont été déployés sur les lieux", a-t-il ajouté.

Les blessés ont été évacués du lieu de l'accident à bord d'ambulances et d'hélicoptères, ont dit les pompiers sur X.

(Rédigé par Stine Jacobsen, version française Blandine Hénault)