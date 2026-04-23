Patrimoine des ministres, compte à découvert de Lecornu, diamant : que révèlent les déclarations du gouvernement à la HATVP?

Les chiffres communiqués à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique ont été publiés lundi 20 avril.

Sébastien Lecornu, à la tribune de l'Assemblée nationale (illustration) ( AFP / BERTRAND GUAY )

Un diamant, un compte en banque à découvert ou un appartement à plus de 2 millions d'euros: la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) a publié les déclarations d'intérêts et de patrimoine des ministres du gouvernement de Sébastien Lecornu.

Ces déclarations, publiées lundi 20 avril, ont été "remplies avec attention" par les intéressés, même si quelques-uns ont dû corriger des "erreurs ou des inexactitudes", a indiqué la HATVP. Elles ouvrent une fenêtre sur les finances des membres du gouvernement et dessinent un tableau contrasté. Le Premier ministre, Sébastien Lecornu, a ainsi déclaré un compte bancaire à découvert de 559 euros - même si ses autres comptes sont, eux, dans le vert.

Son ministre des Transports Philippe Tabarot a lui aussi un compte dans le négatif, à -3.421 euros, tout comme Marina Ferrari (Sports) et Naïma Moutchou (Outre-mer).

Beaucoup sont en revanche propriétaires. Sébastien Lecornu a deux maisons et un terrain dans ses terres de l'Eure, en Normandie, mais aussi des dettes à rembourser. Le ministre des PME et du Commerce Serge Papin, au contraire, dispose d'un patrimoine d'environ 8,5 millions d'euros, en grande partie grâce à ses parts dans la société FINAPA.

Eviter les conflits d'intérêt

Son collègue à l'Economie, Roland Lescure, dispose d'un patrimoine immobilier d'environ 3,7 millions d'euros, porté notamment par un appartement parisien de 159 m2 estimé à plus de 2,2 millions. La ministre de la Transition écologique, Monique Barbut, a également déclaré un appartement à Paris: 220 m2 pour une valeur de 2,2 millions d'euros. Elle possède un diamant solitaire, estimé à 30.000 euros.

Jean-Noël Barrot, aux Affaires étrangères, a lui déclaré des parts dans plusieurs biens immobiliers, dont un garage à Paris valant près de 350.000 euros. Les ministres doivent aussi mentionner leurs assurances-vie (plus de 1,6 million d'euros pour M. Barrot, un peu plus de 7.000 euros pour M. Lecornu). Ces déclarations retracent aussi les revenus liés à leurs activités professionnelles et les activités de leur partenaire.

Quatorze membres du gouvernement, sur une trentaine, font l'objet de décrets de déport, selon la HATVP. Cela signifie qu'ils ne doivent pas s'impliquer dans certains dossiers ayant un lien avec leur parcours professionnel ou leur vie personnelle. C'est par exemple le cas de Jean-Noël Barrot sur les sujets liés à l'entreprise de VTC Uber, qui emploie sa soeur Hélène Barrot. Ou de Serge Papin pour les sociétés du groupe Auchan, dont il a été membre du conseil d'administration jusqu'en 2025.