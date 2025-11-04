Deux stagiaires de Sky Sports virés pour avoir célébré un but de l'Inter
Célébrer un but et se faire expulser : Gauthier Hein inspire le monde.
Lors du match entre le Hellas et l’Inter, ce dimanche, deux stagiaires ont été aperçus à l’arrière-plan d’un programme diffusé par la chaîne Sky Sports en train de célébrer avec ferveur le but victorieux de l’Inter inscrit par Martin Frese. …
SF pour SOFOOT.com
