Deux-Sèvres : six jours plus tard, ils retournent sur le terrain pour une séance de tirs au but
information fournie par So Foot 03/10/2025 à 11:26

Ils sont fous ces Deux-Sévriens !

Six jours après leur duel du premier tour de la Coupe des Deux-Sèvres, Viennay-Gâtine et Assais se retrouvent ce vendredi à 19h30 pour une séance de tirs au but improbable, presque surréaliste. La prolongation qui avait permis aux locaux de s’imposer (3-2) dimanche dernier n’aurait jamais dû exister.

SF pour SOFOOT.com

