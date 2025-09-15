 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Deux retours précieux pour le Real Madrid avant de défier l'OM
information fournie par So Foot 15/09/2025 à 18:29

Deux retours précieux pour le Real Madrid avant de défier l'OM

Deux retours précieux pour le Real Madrid avant de défier l'OM

L’odeur de la Ligue des champions fait toujours des miracles.

Ce lundi, le Real Madrid a dévoilé son groupe pour sa première rencontre de Ligue des champions ce mardi, face à l’Olympique de Marseille. Si, les Phocéens joueront cette rencontre sans leurs nouvelle recrue Nayef Aguerd, blessé, les Merengues comptent sur un groupe quasiment au complet avec deux retours de taille : ceux de Jude Bellingham et de Eduardo Camavinga . Annoncés sur le retour, les deux milieux enregistrent leurs premières convocations sous Xabi Alonso. De leur côté, Endrick, Rüdiger et Ferland Mendy sont les seuls absents du groupe.…

KM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
