Deux policiers tués à Moscou près du lieu où un général a été assassiné
information fournie par Reuters 24/12/2025 à 08:22

Trois personnes, dont deux policiers en service, sont mortes mercredi dans l'explosion d'une bombe à Moscou près du lieu où un général russe a été tué lundi dans l'explosion d'une voiture piégée lors d'une attaque attribuée par la Russie aux services de renseignement ukrainiens.

Plusieurs responsables militaires russes et soutiens de la guerre en Ukraine ont été assassinés depuis le début du conflit il y a près de quatre ans, les services secrets ukrainiens ayant revendiqué plusieurs de ces attaques.

Selon le Comité d'enquête d'Etat russe, l'explosion a eu lieu mercredi alors que deux policiers s'approchaient d'une personne qui agissait de manière étrange. L'identité de la troisième victime n'a pas été précisée pour le moment.

(Guy Faulconbridge à Moscou et Lidia Kelly à Melbourne, version française Zhifan Liu, édité par Tangi Salaün)

Guerre en Ukraine
