Deux pétroliers en feu dans le détroit d'Ormuz après avoir heurté des mines - Gardiens de la révolution

Deux pétroliers ont pris feu et ont été immobilisés au sud du détroit d'Ormuz après avoir heurté des mines iraniennes, a dit la marine des Gardiens de la Révolution dans un communiqué, sans préciser à quel moment les navires avaient été touchés.

Dans ce communiqué relayé par les médias d'Etat, il est également dit qu'un drone américain a été abattu par l'Iran lundi soir.

Vers 09h40 GMT, le cours du Brent LCOc1 prenait près de 2% à 111,73 dollars le baril.

(Bureau de Dubaï, Version française Benoit Van Overstraeten)