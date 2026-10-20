Deux pétroliers en feu dans le détroit d'Ormuz après avoir heurté des mines - Gardiens de la révolution

Deux pétroliers ont pris feu et ont été immobilisés au sud du détroit d'Ormuz après avoir heurté des mines iraniennes, a dit la marine des Gardiens de la Révolution dans un communiqué, sans préciser à quel moment les navires avaient été touchés.
Dans ce communiqué relayé par les médias d'Etat, il est également dit qu'un drone américain a été abattu par l'Iran lundi soir.
Vers 09h40 GMT, le cours du Brent LCOc1 prenait près de 2% à 111,73 dollars le baril.
(Bureau de Dubaï, Version française Benoit Van Overstraeten)
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