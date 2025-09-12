Deux nouveaux départs au Stade rennais
Le mercato n’est jamais terminé quand il faut dégraisser.
Le Stade rennais aura été très actif dans le sens des départs cet été et le club breton a profité du marché rallongé en Turquie pour trouver une porte de sortie à Bertuğ Yildirim et Doğan Alemdar, qui rebondissent tous les deux en Turquie, à l’Istanbul Başakşehir FK, les deux clubs ayant trouvé un accord pour leur transfert définitif.…
CG pour SOFOOT.com
