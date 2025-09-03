 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Deux joueurs de deux clubs différents écrivent le même message d'adieux
information fournie par So Foot 03/09/2025 à 14:59

On a retrouvé deux lecteurs de Sofoot.com.

Dans les derniers jours du mercato estival, Christantus Uche a quitté Getafe pour rejoindre Crystal Palace alors que l’attaquant portugais Fabio Silva a signé au Borussia Dortmund en provenance de Wolverhampton. En dehors du fait que l’attaquant nigérian était proche de signer chez les Wolves, ces deux transferts ne sont absolument pas liés. Et pourtant, ces deux joueurs ont rédigé le même message d’adieux à leurs anciens clubs, mots pour mots.

MBC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
