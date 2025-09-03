Deux joueurs de deux clubs différents écrivent le même message d'adieux
On a retrouvé deux lecteurs de Sofoot.com.
Dans les derniers jours du mercato estival, Christantus Uche a quitté Getafe pour rejoindre Crystal Palace alors que l’attaquant portugais Fabio Silva a signé au Borussia Dortmund en provenance de Wolverhampton. En dehors du fait que l’attaquant nigérian était proche de signer chez les Wolves, ces deux transferts ne sont absolument pas liés. Et pourtant, ces deux joueurs ont rédigé le même message d’adieux à leurs anciens clubs, mots pour mots. …
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
