Deux hommes ont essayé de déclencher un incendie au centre d'entraînement du Paris FC
Plus de peur que de mal. D’après les informations du Parisien , le centre d’entraînement du Paris FC situé à Orly dans la banlieue parisienne a été victime d’un acte de vandalisme dans la nuit de samedi à dimanche.
Le vigile à la rescousse
Un peu après une heure du matin, deux hommes ont aspergé la grille d’entrée d’essence pour déclencher un incendie. Sur place au moment des faits, le vigile du PFC a stoppé leur opération en les mettant en fuite. …
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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