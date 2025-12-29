Deux Français dans l'équipe de l'année
La Ville lumière continue de briller.
La Fédération internationale de l’histoire et des statistiques du football (IFFHS) a dévoilé son onze type de l’année 2025 et sans surprise, il fait la part belle au PSG. On y retrouve six vainqueurs de la Ligue des champions : Gianluigi Donnarumma, désormais à Manchester City, Nuno Mendes, Willian Pacho, Achraf Hakimi, Vitinha et le Ballon d’or Ousmane Dembélé.…
QB pour SOFOOT.com
