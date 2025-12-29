 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Deux Français dans l'équipe de l'année
information fournie par So Foot 29/12/2025 à 09:23

Deux Français dans l'équipe de l'année

Deux Français dans l'équipe de l'année

La Ville lumière continue de briller.

La Fédération internationale de l’histoire et des statistiques du football (IFFHS) a dévoilé son onze type de l’année 2025 et sans surprise, il fait la part belle au PSG. On y retrouve six vainqueurs de la Ligue des champions : Gianluigi Donnarumma, désormais à Manchester City, Nuno Mendes, Willian Pacho, Achraf Hakimi, Vitinha et le Ballon d’or Ousmane Dembélé.…

QB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Christophe Jallet : « Je peux être un sale con quand je n’ai rien à faire »
    Christophe Jallet : « Je peux être un sale con quand je n’ai rien à faire »
    information fournie par So Foot 29.12.2025 09:53 

    Pendant des années, il a assisté les buteurs depuis son couloir. Retraité en 2020, Christophe Jallet assiste désormais aux plus grandes affiches depuis un poste de commentateur. Une fonction de consultant sur Canal+ que l’ancien international français a endossé ... Lire la suite

  • Non, Guardiola n'est pas magicien
    Non, Guardiola n'est pas magicien
    information fournie par So Foot 29.12.2025 09:53 

    Abracadabra ! 1 000 matchs, 40 trophées, plus de 70% de victoire … Les statistiques de Pep Guardiola donnent le vertige. Quel est son secret ? Fait-il de la magie ? Serait-il plutôt Poufsouffle ou Serdaigle ? L’entraîneur de Manchester City a mis fin au suspense. ... Lire la suite

  • Achraf Hakimi va rejouer avec le Maroc contre la Zambie
    Achraf Hakimi va rejouer avec le Maroc contre la Zambie
    information fournie par France 24 29.12.2025 07:19 

    Le capitaine de l'équipe du Maroc va faire son grand retour pour le dernier match de la phase de groupes contre la Zambie, lundi soir à Rabat. Achraf Hakimi était absent des terrains depuis début novembre à cause d'une blessure à la cheville.

  • Franck Haise et Nice : tout ça pour ça ?
    Franck Haise et Nice : tout ça pour ça ?
    information fournie par So Foot 29.12.2025 01:24 

    Alors qu'il avait lui-même annoncé son possible départ, puis son maintien sur le banc des Aiglons, Franck Haise quitte Nice au terme d'un sale automne. Il est remplacé par Claude Puel : le choix de l'ancienneté pourra-t-il remettre un peu de stabilité sur la Côte ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank