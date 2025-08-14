 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Deux enfants blessés par « un gros pétard » lors de OM-Aston Villa
information fournie par So Foot 14/08/2025 à 10:12

Ds problèmes, même en amical.

Si le dernier samedi des Marseillais s’est bien déroulé sur le terrain avec un joli succès 3-1 contre Aston Villa, les tribunes ont été plus agitées . Venues assister au match, deux familles de supporters ont vu arriver sur elles « un gros pétard », comme le rapporte ICI Provence. Deux enfants, âgés de onze ans étaient notamment présents et se trouvaient à proximité de l’explosion . Résultats des courses : ces derniers ont été brûlés au premier degré au bras et devront consulter un ORL dans les prochains jours.…

