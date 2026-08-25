Deux décès dus à la rougeole en Pennsylvanie, une première en 35 ans

Deux habitants de Pennsylvanie sont décédés des suites de la rougeole, ont annoncé mardi les autorités sanitaires, une première dans l'Etat depuis 35 ans.

Depuis le début de l'année 2026, 393 cas de la maladie ont été signalés dans 28 comtés.

Les deux personnes étaient des habitants non-vaccinés du comté de Lancaster, selon le ministère de la Santé de Pennsylvanie, qui n'a pas communiqué davantage de détails, invoquant des raisons de confidentialité.

"La rougeole ayant été pratiquement éradiquée dans l'État depuis plus de trois décennies, la population ne connaît pas bien cette maladie et n'en mesure pas pleinement la gravité potentielle”, a déclaré la secrétaire à la Santé, Debra Bogen.

La rougeole a connu une forte recrudescence aux États-Unis cette année, les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) ayant recensé 2.777 cas confirmés à l'échelle nationale au 20 août.

Les chiffres de 2026 représentent le nombre le plus élevé de cas enregistrés aux États-Unis en une seule année depuis la grande résurgence de cette maladie, hautement contagieuse, survenue entre 1989 et 1991, qui avait alors entraîné plus de 55.000 infections et 123 décès.

Le ministère américain de la Santé et des Services sociaux n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

(Mariam Sunny et Siddhi Mahatole à Bangalore, Version française Benoit Van Overstraeten)