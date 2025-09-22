Deux CSC identiques en deux matchs pour Fulham

En voilà deux qui ne risquent pas d’être nommés pour le prochain Ballon d’or.

A moins d’être un supporter acharné de Fulham, la chose serait presque passée inaperçue. Et pourtant, si les Cottagers sortent de deux victoires d’affilée en Premier League, c’est en grande partie grâce… à leurs adversaires. En effet, le succès glané contre Leeds (1-0) le 13 septembre et celui contre Brentford (3-1) une semaine plus tard ont un point commun : celui d’un but contre-son-camp quasiment identique .…

JD pour SOFOOT.com