Deux clubs italiens se mettent au troc

Apparemment, certains clubs italiens ont encore de l’argent. L’AS Roma a officiellement recruté Santiago Castro, attaquant de Bologne, pour une somme d’environ 35 millions d’euros, comme avancé par la presse italienne.

L’attaquant argentin de 21 ans sort d’une saison encourageante avec les Rossoblù, durant laquelle il aura inscrit 7 buts en 35 matchs. Assez pour valoir 35 millions ? Apparemment oui pour les Romains, qui n’ont pas manqué d’annoncer leur nouveau buteur dans une vidéo glauque.…

ABS pour SOFOOT.com