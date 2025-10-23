Deux avions russes entrent brièvement dans l'espace aérien de la Lituanie

Deux avions militaires russes sont brièvement entrés jeudi dans l'espace aérien de la Lituanie, pays membre de l'Otan, a déclaré l'armée lituanienne.

Ces deux appareils, un chasseur Su-30 et un avion ravitailleur Il-78, étaient peut-être en train d'effectuer un entraînement au ravitaillement en vol lorsqu'ils ont violé pendant 18 secondes l'espace aérien lituanien, a dit l'armée. Ils ont franchi la frontière depuis l'enclave russe de Kaliningrad vers 15h00 GMT, a-t-elle précisé.

Des avions espagnols Eurofighter Typhoon de la mission de surveillance aérienne de l'Otan en Baltique ont été déployés et patrouillent dans la zone, a dit l'armée lituanienne.

(Andrius Sytas à Vilnius; version française Camille Raynaud, édité par Bertrand Boucey)