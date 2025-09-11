 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Deux autres Français débarquent en Arabie saoudite
information fournie par So Foot 11/09/2025 à 09:28

Deux autres Français débarquent en Arabie saoudite

Deux autres Français débarquent en Arabie saoudite

Romain Faivre prêté à Al-Taawoun par Bournemouth, Yacine Adli vendu à Al-Shabab par le Milan : ce fut encore un mercredi noir pour le football français.

We can confirm that Romain Faivre has completed a loan more to Saudi Pro League side Al Taawoun.…

JB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank