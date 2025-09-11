Deux autres Français débarquent en Arabie saoudite

Romain Faivre prêté à Al-Taawoun par Bournemouth, Yacine Adli vendu à Al-Shabab par le Milan : ce fut encore un mercredi noir pour le football français.

We can confirm that Romain Faivre has completed a loan more to Saudi Pro League side Al Taawoun.…

JB pour SOFOOT.com