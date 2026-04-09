Deux arbitres français qualifiés pour la Coupe du monde

Cocorico ! Avec 104 matchs, les arbitres vont avoir beaucoup de boulot durant le Mondial 2026. Ce jeudi, la liste des 52 arbitres centraux, 88 arbitres assistants et 30 arbitres vidéo a été révélée. François Letexier et Clément Turpin feront bel et bien partie des heureux élus à porter le sifflet pendant la plus prestigieuse des compétitions.

Turpin entre dans l’histoire

Jérôme Brisard sera également de la partie en tant qu’assistant VAR, tandis que Nicolas Danos, Cyril Mugnier, Benjamin Pagès et Mehdi Rahmouni seront, eux, arbitres assistants. « Cette double sélection constitue une excellente nouvelle pour l’arbitrage français et, plus largement, pour notre football. Nous pouvons être fiers de compter parmi nous deux des meilleurs arbitres au monde. La confiance témoignée par la FIFA reflète la qualité de l’arbitrage français, parfois critiqué au niveau national mais largement reconnu sur la scène internationale » , s’est félicité Philippe Diallo dans un communiqué. À noter que seulement six pays comptent deux arbitres au Mondial .…

EL pour SOFOOT.com