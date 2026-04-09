 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Deux arbitres français qualifiés pour la Coupe du monde
information fournie par So Foot 09/04/2026 à 20:09

Deux arbitres français qualifiés pour la Coupe du monde

Deux arbitres français qualifiés pour la Coupe du monde

Cocorico ! Avec 104 matchs, les arbitres vont avoir beaucoup de boulot durant le Mondial 2026. Ce jeudi, la liste des 52 arbitres centraux, 88 arbitres assistants et 30 arbitres vidéo a été révélée. François Letexier et Clément Turpin feront bel et bien partie des heureux élus à porter le sifflet pendant la plus prestigieuse des compétitions.

Turpin entre dans l’histoire

Jérôme Brisard sera également de la partie en tant qu’assistant VAR, tandis que Nicolas Danos, Cyril Mugnier, Benjamin Pagès et Mehdi Rahmouni seront, eux, arbitres assistants. « Cette double sélection constitue une excellente nouvelle pour l’arbitrage français et, plus largement, pour notre football. Nous pouvons être fiers de compter parmi nous deux des meilleurs arbitres au monde. La confiance témoignée par la FIFA reflète la qualité de l’arbitrage français, parfois critiqué au niveau national mais largement reconnu sur la scène internationale » , s’est félicité Philippe Diallo dans un communiqué. À noter que seulement six pays comptent deux arbitres au Mondial .…

EL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le pape rencontre des athlètes olympiques de Milan-Cortina au Vatican
    Le pape rencontre des athlètes olympiques de Milan-Cortina au Vatican
    information fournie par AFP Video 09.04.2026 19:35 

    Le pape Léon XIV reçoit une délégation d'athlètes olympiques et paralympiques italiens ayant participé aux Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de Milan-Cortina, au Vatican.

  • Un entraîneur amateur placé en garde à vue
    Un entraîneur amateur placé en garde à vue
    information fournie par So Foot 09.04.2026 18:00 

    L’affaire terrorise le Calvados. Un ancien entraîneur de la section féminine de la Maladrerie à Caen a été placé en garde à vue pour viols et atteintes à la vie privée . L’homme de 29 ans se trouve actuellement au commissariat de Caen. Licencié par son ancien club ... Lire la suite

  • Une sélection publie son annonce en ligne pour trouver son futur sélectionneur
    Une sélection publie son annonce en ligne pour trouver son futur sélectionneur
    information fournie par So Foot 09.04.2026 17:56 

    Parcoursup, en mieux. Qui rêve d’entraîner une sélection nationale ? C’est la drôle d’annonce que vient de poster la sélection d’Eswatini sur ses réseaux sociaux. La 165 ème nation au classement FIFA, entre Cuba et les Bermudes, recherche un successeur à Sifiso ... Lire la suite

  • Coach Vahid : « J’ai l’impression qu’on a commencé à se moquer du FC Nantes »
    Coach Vahid : « J’ai l’impression qu’on a commencé à se moquer du FC Nantes »
    information fournie par So Foot 09.04.2026 17:53 

    C’est pas bientôt fini, ce cirque ? Alors que le FC Nantes tente tant bien que mal de se maintenir en Ligue 1, Vahid Halilhodžić n’aime pas les railleries pouvant être proférées au sujet de son équipe. On connaît bien le caractère du bonhomme qui n’a pas manqué ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank