Une sélection publie son annonce en ligne pour trouver son futur sélectionneur

Parcoursup, en mieux. Qui rêve d’entraîner une sélection nationale ? C’est la drôle d’annonce que vient de poster la sélection d’Eswatini sur ses réseaux sociaux. La 165 ème nation au classement FIFA, entre Cuba et les Bermudes, recherche un successeur à Sifiso Ntibane. Les objectifs fixés par l’annonce sont clairs : faire grimper le pays aux cent premières places du classement FIFA.

Candidadures jusqu’au 17 avril

L’heureux élu devra veiller à « l’encadrement, l’entraînement, la préparation et l’accompagnement scientifique des joueurs de l’équipe nationale masculine « A » selon les normes internationales les plus élevées en matière de football. » Une licence d’entraîneur est requise, ainsi que dix ans d’expérience de coaching . « Une qualification pour la phase finale de la CAN constituera un atout supplémentaire, » précise l’annonce. Les candidats ont jusqu’au 17 avril pour se manifester , et doivent transmettre leurs diplômes à la fédé eswatinienne ou à l’adresse suivante : info@nfas.org.sz.…

UL pour SOFOOT.com