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Une sélection publie son annonce en ligne pour trouver son futur sélectionneur
information fournie par So Foot 09/04/2026 à 17:56

Une sélection publie son annonce en ligne pour trouver son futur sélectionneur

Une sélection publie son annonce en ligne pour trouver son futur sélectionneur

Parcoursup, en mieux. Qui rêve d’entraîner une sélection nationale ? C’est la drôle d’annonce que vient de poster la sélection d’Eswatini sur ses réseaux sociaux. La 165 ème nation au classement FIFA, entre Cuba et les Bermudes, recherche un successeur à Sifiso Ntibane. Les objectifs fixés par l’annonce sont clairs : faire grimper le pays aux cent premières places du classement FIFA.

Candidadures jusqu’au 17 avril

L’heureux élu devra veiller à « l’encadrement, l’entraînement, la préparation et l’accompagnement scientifique des joueurs de l’équipe nationale masculine « A » selon les normes internationales les plus élevées en matière de football. » Une licence d’entraîneur est requise, ainsi que dix ans d’expérience de coaching . « Une qualification pour la phase finale de la CAN constituera un atout supplémentaire, » précise l’annonce. Les candidats ont jusqu’au 17 avril pour se manifester , et doivent transmettre leurs diplômes à la fédé eswatinienne ou à l’adresse suivante : info@nfas.org.sz.…

UL pour SOFOOT.com

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