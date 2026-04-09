Un entraîneur amateur placé en garde à vue

L’affaire terrorise le Calvados. Un ancien entraîneur de la section féminine de la Maladrerie à Caen a été placé en garde à vue pour viols et atteintes à la vie privée . L’homme de 29 ans se trouve actuellement au commissariat de Caen.

Licencié par son ancien club

Les faits remontent à la saison dernière et selon les informations de Ouest-France , plusieurs joueuses des équipes seniors et des moins de 16 ans avaient fait remonter à la direction du club des comportements suspects de la part de l’entraîneur, ce qui avait entraîné son licenciement.…

AR pour SOFOOT.com