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Deux ans loin de nous, deux ans de trop : Liberté pour Christophe Gleizes
information fournie par So Foot 16/07/2026 à 08:02

Deux ans loin de nous, deux ans de trop : Liberté pour Christophe Gleizes

Deux ans loin de nous, deux ans de trop : Liberté pour Christophe Gleizes

Notre collègue et ami Christophe Gleizes est coincé dans un cauchemar judiciaire en Algérie depuis le mois de mai 2024. Nous ouvrons aujourd’hui nos pages à son ami le plus proche, Pierre de La Saussay, qui exprime ce que tous les soutiens de Christophe ressentent : cette histoire a trop duré et il est nécessaire d’unir nos forces pour que cela s’arrête.

Vous qui lisez ces lignes, vous connaissez Christophe Gleizes. Vous le connaissiez bien avant que son incarcération ne fasse de lui, malgré lui, un symbole de la criminalisation du métier de journaliste à travers le monde.

Pour les plus chanceux, vous avez croisé Christophe lors des soirées organisées par So Foot à l’occasion des retransmissions de matchs organisées un peu partout dans Paris, qu’il animait avec l’énergie joviale et contagieuse qui le caractérise et qui emportait à chaque fois tout le public.…

Par Pierre de La Saussay pour SOFOOT.com

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