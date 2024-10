information fournie par So Foot • 15/10/2024 à 21:44

Deux ans et demi de prison requis contre Wissam Ben Yedder

La descente aux enfers continue.

Accusé d’agression sexuelle et de conduite en état d’ivresse ainsi que d’un refus d’obtempérer, Wissam Ben Yedder était jugé ce mardi à Nice. Si la décision du tribunal ne sera rendue que le 12 novembre, le parquet a requis deux ans et demi de prison (dont 18 mois avec sursis) contre l’ancien attaquant de Monaco . Ce dernier a reconnu les délits routiers, mais nie toute agression sexuelle. La victime présumée, âgée de 23 ans, a pour sa part réclamé 25 000€ de dommages et intérêts.…

