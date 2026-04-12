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Deux anciens joueurs de l'OM font le show en Italie
information fournie par So Foot 12/04/2026 à 18:41

Deux anciens joueurs de l'OM font le show en Italie

Deux anciens joueurs de l'OM font le show en Italie

L’herbe est toujours plus verte ailleurs.

C’est certainement ce que doivent se dire Ruslan Malinovskyi et Ismaël Koné, tous deux passés par l’Olympique de Marseille ces derniers mois et tous deux buteurs l’un contre l’autre ce dimanche , en Serie A. Le premier cité, dont on connaît les qualités de frappe, a ouvert le score pour Bologne, d’un pétard depuis l’extérieur de la surface.…

AL pour SOFOOT.com

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