Deux absents de taille et un retour majeur dans le groupe du PSG à Bilbao
Une tuile sans fin.
Le groupe du PSG pour la rencontre face à l’Athletic Club ce mercredi est tombé, et les nouvelles ne sont pas toutes bonnes. Comme attendu, Ousmane Dembélé est absent, la faute à un syndrome grippal dont il souffre depuis ce lundi. Tout juste remis d’une blessure au mollet, le Ballon d’or était entré en jeu lors des trois dernières rencontres des Parisiens, délivrant une passe décisive à Gonçalo Ramos lors de la victoire face au Stade rennais ce week-end.…
CMF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer