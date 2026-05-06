Dette souveraine : la note de l'Argentine remonte d'un cran, annonce Fitch

L'agence de notation pointe notamment la "base de soutien" de bénéficie Javier Milei pour conduire ses réformes.

Javier Milei, à New York, le 9 mars 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

Face à des "balances externes et budgétaires structurellement améliorées" et des "progrès dans les réformes économiques", l'agence de notation Fitch a annoncé relever d'un cran la note de la dette souveraine de l'Argentine. Celle-ci passe ainsi de CCC+ à B-.

L'agence a assorti sa décision d'une perspective "stable", ce qui signifie qu'elle n'envisage pas de modification de la note dans les six prochains mois. "Le président Javier Milei est sorti des élections de mi-mandat d'octobre 2025 avec un mandat populaire renforcé et une base de soutien au Congrès pour mener son agenda de réformes" , a détaillé Fitch.

L'agence cite notamment "des victoires législatives importantes, parmi lesquelles la réforme du marché du travail, réforme de la loi des glaciers (...) et un budget qui préserve un ancrage fiscal renforcé".

La loi dite "des glaciers" régissait depuis 2010 l'activité économique, minière en particulier, en zones glaciaires et périglaciaires. Réformé début avril, le texte offre désormais une plus grande latitude aux provinces fédérales pour définir les zones "stratégiques" ou "pertinentes" protégées et, en fonction, autoriser ou non l'activité minière.

La loi a été aussitôt suspendue par un juge fédéral dans la province patagonienne de Santa Cruz (sud), dans l'attente du jugement sur le fond d'un référé déposé. La loi de réforme du marché du travail a elle suscité une large opposition des centrales syndicales, la principale, la CGT, promettant de "durcir les conflits" sociaux. Pour l'exécutif, le texte doit permettre de flexibiliser le marché du travail et stimuler l'emploi, dans un pays qui compte 43% de travailleurs dans l'économie informelle, proportion en hausse depuis deux ans.

Travaux avec le FMI et la Banque mondiale

Fitch a également salué le renforcement de la position externe de l'Argentine, qui a pu améliorer ses réserves de devises, et s'attend à une réduction du déficit du compte courant à 1% du PIB pour cette année.

L'Argentine a obtenu mi-avril, durant les réunions de printemps du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale (BM), une série de promesses de soutien de la part des institutions financières internationales. La BM a en effet annoncé travailler à une garantie pouvant monter jusqu'à deux milliards de dollars pour aider au refinancement de la dette argentine, alors que la Banque interaméricaine de développement (BID) y a ajouté 500 millions de dollars.

Le FMI de son côté a validé une nouvelle tranche d'aide d'un milliard de dollars, dans le cadre du programme en cours de 20 milliards de dollars. Par ailleurs, le FMI a revu à la baisse sa prévision de croissance (de 4% à 3,5%) pour l'Argentine et a doublé celle de l'inflation (de 16,4 % à 30,4%) pour 2026.