Désiré Doué refuse tout excès de confiance
Sûr comme un Bleu. Vainqueure de la Norvège toute en sérénité, l’équipe de France a conclu sa phase de poules par un rare trois sur trois . De quoi aborder la suite de la compétition avec le capital confiance au maximum. « Je ne parlerais pas d’excès de confiance. Je pense qu’on sait qu’on a la qualité pour faire mal à toutes les équipes » , a tenu à tempérer Désiré Doué après la rencontre au micro de M6.
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