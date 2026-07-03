Désiré Doué philosophe sur la chaleur

Et maintenant il fait même des traits d’esprit. Arrivée à Philadelphie pour y disputer son huitième de finale face au Paraguay ce samedi soir, l’équipe de France suffoque. 37°C sont en effet annoncés pour cette rencontre , qui se disputera donc dans des conditions météo compliquées. « On est au courant de la météo compliquée, mais ce sera un avantage ou un désavantage pour les deux équipes , a préféré botter en touche Désiré Doué en conférence de presse à la veille du choc. Il faudra donner le meilleur quand même. Quand tu joues sous la chaleur, tu peux être un peu moins lucide, tu perds plus d’eau. Il fait très chaud, mais on s’habitue petit à petit. »

Une concurrence bénéfique pour Doué

L’offensif parisien a également profité de son passage devant les medias pour évoquer la concurrence au sein de l’impressionnant secteur offensif tricolore . « Ça nous tire vers le haut parce que, défensivement, on est très forts. On a les meilleurs défenseurs, de très bons milieux et les meilleurs joueurs du monde devant , a énuméré celui qui a débuté face au Sénégal et la Norvège mais devrait de nouveau sortir du banc ce samedi. Cela nous pousse à donner la meilleure version de nous-mêmes. Chacun sait ce qu’il a à faire et, moi, je me tiens prêt pour être à 100 % (…) On est dans un groupe, c’est la Coupe du monde, c’est une compétition à part. Tous les joueurs sont importants. Si Bradley (Barcola) doit jouer, il sera prêt ; si je dois jouer, je serai prêt. Il n’y a aucune animosité entre nous, on est toujours ensemble. » …

TB pour SOFOOT.com